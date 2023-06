France : un important incendie de forêt est en cours près de Saint-Dié, 200 pompiers mobilisés

"Ce ne sont plus les grandes flammes qu’on avait mardi soir, mais ça progresse doucement. Il n’y a pas de vent, donc ça peut aller", a annoncé à l’AFP Jacques Caverzasi, maire de cette commune de 115 habitants, étendue sur plus de 1700 hectares et boisée à 98%. "C’est un endroit sans accès, sans chemin, ça a beaucoup compliqué les opérations", a-t-il précisé. L’incendie s’est déclaré mardi dans une habitation avant de se propager en forêt. Il n’a pas entraîné d’évacuation de populations. Une odeur de brûlé et des fumées sont perceptibles jusqu’à Epinal, à une trentaine de kilomètres à l’ouest de Bois-le-Champ.