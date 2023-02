France : un homme menace de se faire exploser dans le TGV Colmar-Paris, l’individu interpellé

Selon cette source, le TGV qui transportait 280 personnes a été immobilisé à 7h56 en gare de Lorraine TGV, entre Nancy et Metz, pour "permettre l’intervention des forces de l’ordre et l’interpellation de l’individu" pour "menace de commettre un attentat". Une "fouille approfondie" du train a été menée, mobilisant "une centaine de gendarmes" et des équipes cynophiles, spécialisées dans la recherche d’explosifs.

La situation est terminée et sous contrôle. La personne a été interpellée

Le train est reparti vers 10h20, après l’audition de plusieurs témoins. D’après la gendarmerie, l’individu est connu des services d’enquête pour des "faits similaires" survenus à bord d’un train à Reims en 2022. Il fait l’objet d’une "évaluation psychiatrique" après son interpellation. Le train, parti à 6h38 de Colmar, est arrivé en gare de Paris-Est à 11h36, soit avec deux heures et 20 minutes de retard, selon le site de la SNCF, qui évoque simplement sur son site internet un "comportement inadapté d’un client qui trouble le voyage à Lorraine TGV".