France : un deuxième manifestant dans le coma après les affrontements à Sainte-Soline

Une deuxième personne blessée samedi lors des violents affrontements à Sainte-Soline (Deux-Sèvres) entre des manifestants opposés aux retenues d'eau et des gendarmes est dans le coma, a-t-on appris lundi de source proche du dossier, confirmant une information de BFMTV.

Selon une femme présentée comme la mère de ce manifestant, et interrogée par BFMTV, "Michael, 34 ans", était en train "d'être opéré du cerveau". "Il n'est pas black bloc, ni quoi que ce soit", a-t-elle ajouté. Samedi, un homme de 30 ans avait été touché grièvement à la tête, avec un pronostic vital engagé. Le parquet de Niort avait annoncé dimanche avoir ouvert une enquête spécifique sur les circonstances dans lesquelles trois manifestants au total, dont une femme de 19 ans et un autre homme de 27 ans, avaient été grièvement blessés. Le mouvement "Soulèvements de la terre" a affirmé dans un communiqué lundi que le deuxième manifestant dans le coma avait été "touché à la trachée" et que son "pronostic vital était engagé".