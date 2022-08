France : soupçon d’emploi fictif au "Canard enchaîné", présage d’un embarrassant couac pour le journal après l’affaire Fillon ?

Du côté de la petite rédaction parisienne, ce serait plutôt la surprise. Nicolas Brimo, directeur de la publication du Canard enchaîné, a aussi indiqué à l’AFP : "On n’a été ni entendu ni convoqué, on n’est pas au courant de ce qu’il y a exactement dans la plainte ; on ne sait même pas (sa) date exacte".

"Il y a eu un rendez-vous entre avocats il y a quatre mois et depuis on n’en a jamais entendu parler. On a donné des explications, j’ai cru comprendre que ces explications n’ont pas satisfait, c’est pour ça qu’il a porté plainte", a-t-il encore dit.

"S’il y a des explications à donner, on les donnera bien évidemment aux policiers et à nos lecteurs", a encore dit Nicolas Brimo.