France : quelque 200 personnes manifestent contre l’extension de l’aéroport de Lille-Lesquin

Quelque 200 personnes se sont rassemblées dans le centre de Lille samedi après-midi après avoir déployé au cours de l matinée des banderoles à proximité de l’aéroport, à Lesquin, pour protester contre son extension.

"On s’y oppose pour des raisons d’abord climatiques, augmenter le trafic aérien va entraîner une augmentation des émissions de gaz à effet de serre alors que les scientifiques du climat sont clairs sur le sujet, il faut les réduire si on veut limiter les conséquences du réchauffement climatique", a dénoncé auprès de l’AFP Capucine Saulpic, de l’association Nada (Non à l’agrandissement de l’aéroport de Lille) à l’initiative de la manifestation.

"On s’y oppose aussi parce que les conséquences sur la santé des populations survolées sont énormes, il y a des impacts sur le sommeil, une augmentation des risques de maladies cardiovasculaires et pulmonaires", a-t-elle ajouté.

"Stop all airport expansions now", pouvait-on lire sur une banderole déployée par une dizaine de manifestants samedi matin devant la grille d’enceinte des pistes de l’aéroport à Lesquin. "Stay grounded", pouvait-on lire sur une autre banderole déployée à proximité de l’aéroport.