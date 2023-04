France : procès requis contre 14 personnes en lien avec l’assassinat jihadiste du professeur Samuel Paty

Le parquet antiterroriste français a demandé que 14 personnes soient jugées en lien avec l’assassinat en octobre 2020 près de Paris du professeur d’histoire-géographie Samuel Paty, a appris l’AFP.

Le 16 octobre 2020, cet enseignant de 47 ans avait été poignardé puis décapité près de son collège de Conflans-Sainte-Honorine, dans la banlieue nord-ouest de Paris, par Abdoullakh Anzorov, un réfugié russe de 18 ans, tué dans la foulée par la police.

Ce jeune assaillant lui reprochait d’avoir montré en classe des caricatures de Mahomet et s’était félicité d’avoir "vengé le prophète" après cet assassinat, qui a suscité un immense émoi en France et à l’étranger.

À l’issue de l’enquête, le parquet national antiterroriste (Pnat) a requis un procès devant une cour d’assises et demandé que soit retenue l’infraction la plus grave – la complicité d’assassinat terroriste – à l’encontre de deux amis de l’assaillant. Azim E. et Naïm B. l’avaient accompagné pour acheter un couteau, et le second était allé avec lui jusqu’au collège de Conflans-Sainte-Honorine.