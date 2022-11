France : pro et anti-corrida manifestent avant un vote dans l’arène de l’Assemblée nationale

À Paris, devant près de 200 militants d’une dizaine d’associations et partis animalistes, quatre militants porteurs de cornes, accroupis et têtes baissées, ont encadré une jeune femme déguisée en torero et porteuse de vraies banderilles.

À Montpellier (Sud), une vingtaine de membres du Comité radical anti-corrida (CRAC) ont installé une scène de crime, cernée de ruban jaune, avec au sol du faux sang, des harpons, des banderilles et trois faux sacs de cadavres.

À Lille (Nord), ils étaient une soixantaine d’opposants.