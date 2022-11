France : plus d'un demi-millier de "gilets jaunes" ont arpentés Paris pour les 4 ans du mouvement

Parmi les rares pancartes, l'une proclamait "état d'urgence climatique et social", tandis que les manifestants scandaient leur chanson fétiche: "on est là, même si Macron n'en veut pas, nous on est là".

Le parcours a été émaillé par quelques affrontements au cours desquels les forces de l'ordre ont fait usage de leurs matraques, selon des vidéos postées par les manifestants sur les réseaux sociaux. La police a fait état de son côté de trois interpellations.

Le mouvement des "gilets jaunes", né à l'automne 2018 contre la politique d'Emmanuel Macron et contre la vie chère, était peu actif ces derniers mois. Il y a un an, la manifestation parisienne marquant leur troisième anniversaire avait rassemblé 1.800 personnes, selon la police.