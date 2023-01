France : pas de journée sans chasse mais des chasses sans alcool

Parmi les pistes retenues, et qui recueillent l'assentiment des chasseurs, le gouvernement veut créer un délit d'alcoolémie pour les chasseurs, à l'image de ce qui existe pour les automobilistes, soit un seuil maximal fixé à 0,5 gramme/litres de sang. "Dérisoire", se désespèrent les leaders de la LPO.

Une contravention sera instaurée "début 2023", avec l'idée de mettre ensuite en place via un texte législatif, la création d'un délit.

Les sanctions en cas d'accident grave devraient également être renforcées, avec notamment la possibilité d'un retrait du permis de chasse pour une certaine durée avec interdiction de le repasser.

Parmi les 14 mesures du plan figure également la généralisation de la formation à la manipulation pratique des armes pour l'ensemble des chasseurs: "un chasseur sur deux devra être formé d'ici 2025 et tous les chasseurs devront l'être d'ici 2029".

Les organisateurs de battues (environ 200.000 personnes) auront l'obligation de recevoir une formation spécifique par les fédérations "rappelant notamment les règles de sécurité et les enjeux de communication avec les riverains".

Enfin, pour mieux informer les promeneurs et autres usagers de la nature, une plateforme numérique sera mise en place à l'automne pour identifier les zones et les horaires non chassés, avec l'obligation pour les organisateurs de chasse collective - battues et chasse à courre - de s'y déclarer.

Rien qui réponde aux espoirs du camp anti-chasse.

"Les chasseurs devront désormais ne plus tirer n’importe comment, dans tous les sens, sur n’importe quoi ou qui, et en état d’ébriété… Voilà la grande révolution 2023 !", a ironisé lundi Brigitte Bardot, fervente défenseure des animaux dans un communiqué.