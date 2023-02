France: opération pour ramener en mer une baleine coincée dans un fleuve

Il n'y a toutefois pas d'inquiétude particulière pour sa santé. "Elle est en forme, pas du tout abattue. Le principal problème c'est le différentiel de niveau entre la Rance et la mer. Donc depuis ce matin (vendredi) 9h00, on a ouvert en grand toutes les vannes de l'usine marémotrice", six au total mesurant chacune 10 mètres de large pour 15 m de haut, explique Thierry Buanic.