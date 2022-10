France : Omar Raddad n’a pas eu gain de cause

Après un premier rejet il y a vingt ans, Omar Raddad avait déposé une nouvelle requête en révision de son procès le 24 juin 2021, trente ans jour pour jour après la découverte du corps de Ghislaine Marchal, la riche veuve d’un équipementier automobile.

Sa défense fondait ses espoirs sur les progrès scientifiques en matière d’ADN, après la découverte de plusieurs empreintes génétiques sur la scène de crime, dont le profil n’appartenait pas à Omar Raddad.

Un expert sollicité par Me Noachovitch avait estimé que l’un des ADN masculins non identifiés pouvait avoir été déposé lors des faits et non lors d’une "pollution" ultérieure, notamment par un enquêteur.

Cette expertise faisait partie d’un des "éléments nouveaux" présentés par la défense d’Omar Raddad à la commission d’instruction et susceptibles selon elle de faire naître un doute sur la culpabilité de l’ex-jardinier.