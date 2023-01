France : nouvelle journée de mobilisation ce mardi contre la réforme des retraites

La grève s’annonce très suivie dans les transports et l’éducation. La circulation des métros et RER sera "très perturbée" en région parisienne, de même que celle des TGV. La situation devrait être encore plus difficile pour les trains régionaux, et le trafic des Intercités sera quasiment à l’arrêt.

Gare du Nord, lundi soir, des usagers oscillaient entre mécontentement et compréhension, beaucoup pouvant télétravailler. "Je n’ai rien contre la grève, mais il faut que ça soit cadré. Ça devait commencer à 19 heures et pourtant mon train est supprimé. Bonjour la galère ! […] Je vais télétravailler le reste de la semaine mais on n’a pas du télétravail indéfiniment", a expliqué Delphine Martin, cadre de banque, 46 ans.