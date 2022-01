France : Nordahl Lelandais reconnaît avoir "bien donné la mort" à Maëlys, lors de son premier jour de procès

Nordahl Lelandais était de retour lundi devant une cour d’assises à Grenoble pour répondre de la mort en 2017 de la petite Maëlys De Araujo. Un procès de trois semaines qui s’annonce comme l’un des plus suivis de l’année tant l’affaire captive médias et opinion. L’ancien maître-chien militaire de 38 ans est jugé pour le meurtre précédé de l’enlèvement et de la séquestration de cette fillette de 8 ans en août 2017, ainsi que pour des agressions sexuelles à l’encontre de deux de ses petites-cousines au cours du même été.

Il a reconnu lundi à l'ouverture de son procès avoir "bien donné la mort" à Maëlys, avant de présenter ses "excuses" à la famille de la fillette. "Je veux leur présenter mes excuses, j'ai bien donné la mort à Maëlys, je ne voulais pas lui donner la mort, je vais m'expliquer sur les faits au cours de l'audience", a-t-il déclaré depuis le box en étouffant des sanglots.