France : Nordahl Lelandais admet des penchants "pédophiles"

La journée de lundi avait débuté par le témoignage des parents de l’une des petites-cousines victimes d’agression sexuelle au cours de l’été 2017.

Le père et la mère ont tous deux évoqué les vacances de cinq jours en Savoie au cours desquels eux et leurs trois filles ont séjourné chez les parents de Nordahl Lelandais à Domessin pour visiter la région.

A l’époque, l’accusé leur apparaît comme "quelqu’un de très bien" et selon eux "il n’y avait rien qui aurait pu éveiller nos soupçons".

Mais Nordahl Lelandais est accusé d’avoir caressé le sexe de leur aînée, âgée à l’époque de six ans, alors qu’elle dormait dans l’une des chambres de la maison, ainsi que d’attouchements similaires sur sa filleule de 4 ans lors d’un séjour chez d’autres cousins dans le Gard six semaines plus tôt.

Il n’y avait rien qui aurait pu éveiller nos soupçons

"J’aurais tellement voulu la protéger, qu’il ne lui arrive jamais ça. On était là à deux mètres", a témoigné à la barre la mère de la petite-cousine agressée à Domessin. Ces images "vont me hanter", ajoute-t-elle en pleurant.

L’accusé gardera la tête obstinément baissée pendant que la cour visionne les deux vidéos d’agression de l’enfant endormie, déclarant ne pas vouloir voir ces images "horribles".