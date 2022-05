France : non-lieu confirmé en appel pour Luc Besson, accusé de viols

La cour d’appel de Paris a confirmé mardi l’ordonnance de non-lieu en faveur du producteur français Luc Besson, accusé de viols par l’actrice Sand Van Roy depuis mai 2018 dans un dossier emblématique de l’ère #MeToo.

"La cour a confirmé l’innocence de mon client", s’est félicité l’avocat du cinéaste, Me Thierry Marembert. L’un des avocats de l’actrice belgo-néerlandaise, Me Antoine Gitton, a dénoncé un "simulacre de justice" et annoncé un "pourvoi en cassation" contre cette décision de la chambre de l’instruction.