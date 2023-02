France : moins de manifestants contre la réforme des retraites, nouvelles mobilisations à l'horizon

Deux premières journées de manifestations les 19 et 31 janvier avaient réuni chaque fois plus d'un million de protestataires selon la police, plus de deux millions selon les organisateurs, contre ce projet impopulaire d'après les sondages et dont la mesure phare est un recul de l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans, dans un pays de quelque 67 millions d'habitants.

Dans le secteur clé des transports, la circulation des trains et métros était "fortement perturbée" à la SNCF et à la RATP. Mais avec un taux de grévistes tombé à 25%, contre 36% le 31 et 46% le 19.

Dans l'énergie, la CGT revendique une baisse d'environ 4.500 MW de production d'énergie, l'équivalent de plus de quatre réacteurs nucléaires. Plus d'un opérateur sur deux (56%) des équipes du matin des raffineries de TotalEnergies étaient en grève selon la direction, entre 75 et 100%, selon la CGT. La direction d'EDF a recensé 36,9% de grévistes, contre 46,5% le 31 janvier.

Bataille à l'Assemblée

A l'Assemblée nationale, où le gouvernement ne dispose pas d'une majorité absolue, le débat ouvert lundi sur le projet de réforme est marqué par la volonté de ses détracteurs à mener un combat d'obstruction parlementaire, dans une ambiance chaotique et tendue. "Vous faites pitié", a invectivé le député de la gauche radicale François Ruffin lundi soir à la tribune.

"C'est la réforme ou la faillite" du système de retraites, a soutenu le ministre des Comptes publics Gabriel Attal, appelant les opposants au projet à choisir entre "intérêt général" et "intérêt électoral". "On ne peut pas gouverner très longtemps contre son propre pays", a lancé le socialiste Olivier Faure (PS).