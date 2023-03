Retraites en France : Emmanuel Macron veut que la réforme "entre en vigueur d’ici la fin de l’année"

Après l’adoption officielle de sa réforme des pensions qui a exacerbé la colère politique et sociale, entraînant de violentes manifestations et heurts avec la police durant des jours entiers, Emmanuel Macron est sorti de son silence ce mercredi pour s’adresser aux Français.

Au cours de cette interview, Emmanuel Macron a déclaré que sa réforme devait "entrer en vigueur d’ici la fin de l’année" car elle est "nécessaire ". "Cette réforme ne me fait pas plaisir, j’aurais voulu ne pas la faire, mais c’est pour ça aussi que j’ai pris l’engagement de la faire", a déclaré le président français, souhaitant une entrée en vigueur d’ici la fin de l’année "pour que les choses rentrent en place", et notamment que 1.8 million de retraités "commencent à être augmentés d’environ 600 euros par an en moyenne" et qu'"on commence à décaler l’âge légal de trois mois supplémentaires".

Il a aussi regretté qu'"aucune force syndicale n’ait proposé de compromis" sur le texte.

Emmanuel Macron a par ailleurs considéré que "le projet de toutes les oppositions et de tous ceux qui s’opposent" à la réforme, "c’est le déficit", qu’il a comparé à une "formule magique".