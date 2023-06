France : Macron demande que les amendes pour consommation de drogue soient payables immédiatement en liquide ou carte bancaire

"Nous devons trouver les moyens d’être plus efficaces", plaide Emmanuel Macron, à la veille de son déplacement de trois jours dans la cité phocéenne pour l’acte II du plan "Marseille en grand" qu’il avait annoncé le 1er septembre 2021 pour venir aider une ville gangrenée par la pauvreté, les problèmes de logement et les trafics de stupéfiants.

"On ne peut pas déplorer le trafic de drogue si on a des consommateurs", poursuit le chef de l’Etat auprès du quotidien régional : "Les gens qui ont les moyens de consommer de la drogue parce qu’ils trouvent cela récréatif, il faut qu’ils comprennent qu’ils nourrissent des réseaux et qu’ils ont une complicité de fait".µ

"On a mis en place une amende forfaitaire pouvant aller jusqu’à 2500 euros (ndlr : 200 euros pour une amende non majorée pour une première consommation). 350.000 ont été dressées en France depuis septembre 2020", poursuit M. Macron : "Mais ce que nous avons constaté c’est que comme le règlement se fait par télépaiement entre 45 jours et 60 jours, nous avons un taux de recouvrement de 35%. Et c’est en dessous de cette moyenne à Marseille. C’est inacceptable".