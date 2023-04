France : les Parisiens disent non aux trottinettes électriques en libre-service

Une opposition aussi écrasante que l’abstention : les Parisiens ont voté dimanche à 89,03% contre les trottinettes électriques en libre-service. Elles auront disparu de la chaussée de la capitale dès le 1er septembre. Un peu plus de 100.000 personnes (103.084) ont pris part à cette "votation" inédite.

Les trottinettes électriques sont accusées par leurs détracteurs d’être abandonnées n’importe où dans l’espace public, de frôler à toute vitesse les piétons sur les trottoirs, ou encore de présenter un mauvais bilan carbone.

La maire socialiste de Paris, Anne Hidalgo, s’était engagée "à respecter purement et simplement le résultat". Elle-même avait fait campagne pour le vote "contre", en soulignant que l’éviction de ces trottinettes réduirait "les nuisances" sur le bitume et les trottoirs de sa ville. Elle a également salué une "belle journée pour la démocratie participative, qui vaut beaucoup mieux que la démocratie d’opinion et la démocratie sondagière".

Les trois opérateurs de trottinettes électriques Dott, Lime et Tier Mobility ont indiqué "prendre acte" du vote, bien qu’ils jugent ce scrutin peu représentatif tout en confirmant que leur service "ne sera pas renouvelé à partir du 1er septembre".

Après les avoir accueillis en 2018, Paris deviendra donc la première capitale européenne à complètement interdire ces deux-roues en libre-service.