France : les nappes phréatiques toujours à des niveaux "préoccupants" dans une grande partie du pays, malgré les pluies

Or ce sont les pluies qui seront déterminantes. "Les tendances et l’évolution de l’état des nappes en période hivernale dépendent exclusivement des pluies infiltrées, et donc des cumuls pluviométriques, et de l’inertie de la nappe (temps de réponse à une pluie infiltrée)", souligne encore le BRGM.

Des pluies excédentaires sont donc nécessaires, surtout pendant l’hiver, car "dès que la végétation se met en dormance, la pluie profite au sol et arrive à s’infiltrer en profondeur", souligne Violaine Bault, tandis qu’au "printemps, les pluies sont récupérées essentiellement par la végétation".

Avec le changement climatique en cours, "on sait avec certitude que les périodes de sécheresse devraient être plus longues et plus intenses, avec des printemps plus doux donc une végétation qui reprend plus tôt", a-t-elle ajouté.