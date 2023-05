France : les femmes et les jeunes davantage sujets à la précarité alimentaire.

Alors que les industriels de l'agroalimentaire ont accepté de rouvrir les négociations avec les distributeurs pour envisager une baisse de prix dans les rayons suite à la convocation par le ministère de l'Économie, une récente étude du Credoc met les pieds dans le plat en présentant concrètement les conséquences de l'inflation sur le prix des aliments. Les jeunes et les femmes sont les plus concernés par la précarité alimentaire.

Jamais la précarité alimentaire n'avait augmenté aussi rapidement depuis ces dernières années. Alors qu'entre 2016 et 2022, la part des Français déclarant ne pas manger assez n'avait augmenté que de trois points, la hausse est de l'ordre de quatre points entre juillet et novembre 2022 d'après une étude du centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie (Credoc) menée en collaboration avec l'Inrae et l'université de Bordeaux.