France : les espoirs de sauver le béluga égaré dans la Seine s’amenuisent

Pour autant, l’option d’euthanasier le béluga était "écartée pour l’instant", a indiqué Mme Essemlali, car "à ce stade ce serait prématuré du fait qu’il a encore de la vigueur, un comportement curieux : il tourne la tête, il réagit à des stimuli, il n’est pas amorphe et moribond".

Parmi les hypothèses imaginables figurent une extraction ou une ouverture de l’écluse avec l’espoir qu’il regagne la Manche.

"On est tous dubitatifs sur sa capacité à rejoindre la mer par ses propres moyens. Même si on le + drivait + avec un bateau, ce serait extrêmement périlleux, voire impossible", a-t-elle confié. En outre, "dernièrement il avait plutôt tendance à aller vers Paris. Ce serait une catastrophe s’il arrivait là-bas", estime Mme Essemlali.

L’hypothèse qui paraissait davantage tenir la corde dimanche était de l’extraire de l’eau, puis de "le transporter sur un lieu de soin pour pouvoir ensuite être remis à la mer", a dit Mme Dorliat-Pouzet.

Lui laisser finir sa vie tranquillement

Reste aussi le cas de figure "de lui laisser finir sa vie tranquillement comme quelqu’un de très malade qui n’a plus beaucoup d’espérance de vie", a dit la sous-préfète d’Evreux.

Dans tous les cas, il n’apparaît pas viable de le laisser dans l’écluse où l’eau est stagnante et chaude. "Il doit sortir dans les 24 heures/48 heures qui viennent", a expliqué la responsable de Sea Shepherd.

Selon l’observatoire Pelagis, spécialiste des mammifères marins, le béluga "a une distribution arctique et subarctique. Bien que la population la plus connue se trouve dans l’estuaire du Saint-Laurent (Québec), la plus proche de nos côtes se trouve aux Svalbard, archipel situé au nord de la Norvège (à 3000 km de la Seine)".

D’après le même organisme, il s’agit du second béluga connu en France après qu’un pêcheur de l’estuaire de la Loire en avait remonté un dans ses filets en 1948.