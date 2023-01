France: les corps de deux bébés retrouvés dans un appartement en Haute-Savoie

Les corps de deux bébés ont été retrouvés dans un appartement de Rumilly, en Haute-Savoie (dans l'est de la France) lors d'une intervention de la gendarmerie, a indiqué vendredi à l'AFP la procureure d'Annecy.

Selon Le Dauphiné Libéré, qui a révélé l'information, la découverte a eu lieu dimanche dans le logement d'une famille après un appel alarmant d'une femme aux secours. Un scellé posé sur la porte faisait état d'une intervention le 1er janvier pour "homicide volontaire aggravé", a constaté l'AFP. Néanmoins, à ce stade, aucune information judiciaire n'a été ouverte, a précisé la procureure Line Bonnet-Mathis, qui n'a pas souhaité donner plus de détails, dans l'attente d'un communiqué plus tard dans la journée. Le quotidien régional affirme que les corps ont été retrouvés dans un état de squelette pour l'un et momifié pour l'autre.