France : les autorités redoutent une nouvelle nuit de violences urbaines après la mort d’un adolescent à Nanterre

Plus tôt dans la journée, le président français Emmanuel Macron a jugé mercredi "inexplicable" et "inexcusable" la mort d’un adolescent, victime d’un tir policier à bout portant la veille à Nanterre, souhaitant "que justice passe. Rien, rien ne justifie la mort d’un jeune", a affirmé le chef de l’Etat français, évoquant "l’émotion de la nation tout entière" et assurant "respect et affection" à la famille de Naël, 17 ans.

Alliance, l'un des principaux syndicats de police, a jugé mercredi "inconcevable" que le président Emmanuel Macron ait qualifié d'"inexplicable, inexcusable" la mort du conducteur de 17 ans. Après Alliance, l'Unité SGP Police, Synergie officiers et Alternative police CFDT ont mis l'accent sur la "présomption d'innocence" dont doit bénéficier leur collègue et se sont émus des réactions des politiques à commencer par Emmanuel Macron et Élisabeth Borne qui, à leurs yeux, "ont déjà condamné" le policier mis en cause. La garde à vue du policier suspecté du tir mortel, à la suite d'un refus d'obtempérer, a été prolongée mercredi.