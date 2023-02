France : le street-art s’expose à Paris, l’art urbain loin d’avoir dit son dernier mot

" On a demandé aux artistes de réaliser des œuvres en fonction du contexte de cette salle ", explique Magda Danysz, conservatrice de l’exposition, et spécialiste du street-art depuis plus de 20 ans. Ainsi Invader, connu pour ses mosaïques multicolores représentant les tout premiers personnages de jeu vidéo, dans les années 1990, a-t-il créé une carte – " la carte ultime " plaisante la conservatrice – , pour recenser et identifier ses près de 1500 objets artistiques sur les façades de la capitale. Des visiteurs se prennent au jeu et cherchent sur la grande carte à retrouver le personnage, les quelques pixels de céramique les plus proches de chez eux.