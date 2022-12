France : le site controversé France-Soir n’est plus considéré comme un site d’information en ligne

Chez nous, un scénario similaire est-il possible ? En Fédération Wallonie-Bruxelles, l’aide à la presse ne fonctionne pas comme en France. De plus, il faut distinguer les "aides indirectes", comme des avantages fiscaux, et les "aides directes", qui sont des soutiens financiers des pouvoirs publics octroyés directement aux médias. Selon Frédéric Antoine, en Belgique, les aides indirectes sont bien moins conséquentes qu’en France.

Par le passé, certains médias ont déjà perdu leurs subsides, et donc leurs aides directes. "Dans les années soixante par exemple, la diffusion de plusieurs journaux comme le Peuple ou la Wallonie est passée en dessous des critères d’octroi des subsides. Mais depuis, les conditions ont changé", explique l’expert. "Il faut répondre à une série de critères, et notamment respecter la déontologie journalistique". Plus récemment, deux médias bien connus du public ont perdu (et puis récupéré pour un des deux) leurs aides directes.