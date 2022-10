France : le projet d’exploitation d’une mine de lithium ne fait pas que des heureux

Malgré les propos rassurants du directeur d’Imerys, le président de France-Nature-Environnement pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, n’en est pas moins inquiet : "Le site est situé dans une belle et très ancienne forêt, encore sauvage. La mine est déjà importante et il est prévu de l’agrandir. Les forêts et la biodiversité sont en danger.… Ce n’est pas forcément une bonne nouvelle pour l’Auvergne. Pour l’emploi oui, mais pas pour la nature "

Le maire de la commune lui se félicite des créations d’emplois mais demande à Imerys de communiquer avec transparence.

L’exploitation du gisement devrait débuter en 2027.