France : le président Macron juge "inexplicable" et "inexcusable" la mort d’un adolescent victime d’un tir policier à bout portant

Le président français Emmanuel Macron a jugé mercredi "inexplicable" et "inexcusable" la mort d’un adolescent, victime d’un tir policier à bout portant la veille à Nanterre, souhaitant "que justice passe. Rien, rien ne justifie la mort d’un jeune", a affirmé le chef de l’Etat français, évoquant "l’émotion de la nation tout entière" et assurant "respect et affection" à la famille de Naël, 17 ans.

Les autorités ont appelé au calme mercredi après une nuit de violences urbaines en région parisienne, notamment à Nanterre, où Naël a été tué par la police après un refus d’obtempérer. La Défenseure des droits a annoncé s’être saisie d’office de cette affaire.

Dans une vidéo postée sur TikTok, la mère de l’adolescent a appelé à une marche blanche jeudi devant la préfecture des Hauts-de-Seine, tout près des lieux du tir mortel, en exprimant sa "révolte pour (son) fils".

La Première ministre Elisabeth Borne a estimé dans un tweet qu’il y avait une "exigence absolue de vérité" dans ce drame, quand Gérald Darmanin a appelé "au calme et à la vérité de l’enquête judiciaire".

Cette affaire a relancé la controverse sur l’action des forces de l’ordre en France, où un nombre record de 13 décès a été enregistré en 2022 après des refus d’obtempérer lors de contrôles routiers. Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux a montré que, lors du drame de mardi, un des deux policiers tenait le conducteur en joue, puis qu’il a tiré à bout portant quand la voiture a redémarré. "Des images extrêmement choquantes", a commenté Gérald Darmanin. Le policier soupçonné du tir mortel, âgé de 38 ans, a été placé en garde à vue pour homicide volontaire.