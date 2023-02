France : le président Macron appelle les groupes de grande distribution à "faire un effort sur leurs marges"

A la rencontre du monde rural mais aussi de Français inquiets de son projet de réforme des retraites : Emmanuel Macron effectue la traditionnelle visite inaugurale du Salon de l’agriculture, l’occasion d’un contact direct avec les Français après des semaines de relatif retrait.

Tapoter le dos des vaches, déguster du "100% français" et riposter aux interpellations : c’est un rituel présidentiel auquel le chef de l’Etat a choisi de se plier.

Emmanuel Macron a commencé sa visite par une table ronde avec des professionnels de la pêche. Il a évoqué les années difficiles pour la filière, avec le Brexit, l’envolée des prix des carburants, et assuré de sa "détermination à trouver des solutions".

Il a annoncé un geste sur l’aide sur les carburants qui sera prolongée jusqu’à octobre, selon le secrétaire d’Etat à la Mer, Hervé Berville, qui participait aux discussions.

Le président Emmanuel Macron a appelé à "un plan de sobriété sur l’eau" sur le modèle de la "sobriété énergétique", évoquant "la fin de l’abondance, sur fond de déficit de pluies record à l’échelle nationale.

"On sait qu’on sera confronté comme on était l’été dernier à des problèmes de raréfaction (d’eau) : plutôt que de s’organiser sous la contrainte au dernier moment avec des conflits d’usage, on doit planifier tout ça", a expliqué le chef de l’Etat, en appelant à "mieux récolter l’eau de pluie", "avoir moins de fuites dans les réseaux d’eau" et "mieux répartir l’utilisation de l’eau potable selon les usagers", notamment en "continuant de produire et d’investir sur des rétentions collinaires".

Il a aussi appelé les groupes de grande distribution à contenir leurs marges pour lutter contre l’envolée des prix alimentaires.

"Ceux qui doivent faire un effort sur leurs marges, c’est les distributeurs", a déclaré le chef de l’Etat français.