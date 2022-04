France, le populisme vrai gagnant du premier tour des élections présidentielles !

En apparence, c’est Emmanuel Macron qui a gagné le premier tour des élections présidentielles en France. En apparence seulement, car le vrai vainqueur a un autre nom : populisme.

Si vous additionnez le total des voix de ceux et celles qui ont voté pour un parti d’extrême droit et d’extrême gauche, et je n’évoque pas seulement Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et Eric Zemmour, j’y ajoute aussi les petits partis tenants d’une rupture sociale et économique, j’arrive – si je sais encore additionner – à 59% du total des voix. Autrement dit, deux tiers des votants ont manifesté un vote radical et protestataire dimanche.

N’oubliez pas que ces candidats ont proposé des mesures démagogiques non financées pouvant conduire à un FREXIT, soit une sortie de la France de la zone euro. Et puis, l’autre surprise de ce premier tour, c’est le score ridicule du candidat écologiste. Là encore, c’est étonnant : alors que la menace du réchauffement climatique n’a jamais été aussi forte et que les derniers rapports du GIEC nous disent même qu’il est trop tard pour inverser la courbe. Mais visiblement l’électeur français a choisi de se préoccuper de son pouvoir d’achat avant tout. En résumé, il et elle a choisi de privilégier le prix du contenu de son caddy aujourd’hui, plutôt que de l’apocalypse qu’on nous promet pour demain ou après-demain…