France : le patron des supermarchés Casino visé par une information judiciaire pour viol et violences conjugales

Elle explique également avoir fait l’objet de violences psychologiques dont "des insultes, des humiliations, des rabaissements" et décrit un "isolement" assorti d’un "contrôle économique". L’ouverture de cette enquête "est une bonne nouvelle" pour la victime, a déclaré à l’AFP son avocat, Me Emmanuel Asmar, qui n’a pas souhaité faire plus de commentaires. "[Cette] plainte avec constitution de partie civile entraînant automatiquement l’ouverture d’une information judiciaire, nous l’attendions sereinement depuis fin 2022", a réagi de son côté l’avocate de M. Naouri Me Marie-Alix Canu-Bernard, sollicitée par l’AFP. L’épouse de Jean-Charles Naouri "a usé de ce dernier recours qui nous a conduits à lui opposer une plainte pour dénonciation calomnieuse", a-t-elle ajouté.