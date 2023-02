France : le parc floral d’Apremont-sur-Allier, un parc classé "Jardin remarquable"

Proche de la confluence avec la Loire, Apremont-sur-Allier figure parmi les plus belles localités de France (Berry) et ce grâce à la fortune d’Eugène Schneider, maître de forges au Creusot, qui a embelli le château et son village durant près de cinquante ans. Le domaine, toujours au sein de la famille, est aujourd’hui aux mains de la jeune génération. La nouvelle châtelaine préserve l’incroyable travail accompli par son grand-oncle Gilles de Brissac qui en 1977 a créé, en bordure du village, un parc floral.