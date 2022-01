France : le ministre de l'Education dans l'oeil du cyclone face à la gestion du Covid-19 dans les écoles

Le ministre français de l'Education Jean-Michel Blanquer, déjà fortement contesté par les enseignants qui lui reprochent la gestion du Covid-19 à l'école, s'est retrouvé encore fragilisé mardi avec la révélation par la presse qu'il se trouvait à Ibiza à la veille de la rentrée des vacances scolaires.

C'est depuis ce lieu de villégiature que le ministre a dévoilé à la presse le nouveau protocole sanitaire pour les écoles, seulement la veille de la rentrée.

Cette façon de communiquer, via la presse et à quelques heures de la reprise, lui avait déjà été fortement reprochée. La révélation par Mediapart qu'il se trouvait à Ibiza a suscité un tollé dans l'opposition de gauche, qui a une nouvelle fois réclamé sa démission. Le candidat écologiste Yannick Jadot a dénoncé dans un tweet "un niveau de mépris et d'irresponsabilité pas acceptable".

"Symbole terrible"

Les syndicats enseignants, indignés, ont de leur côté pointé "un symbole terrible".

"C'est terrible. Ça creuse encore plus le fossé qui existait déjà avec le ministre et ses personnels", a réagi auprès de l'AFP Guislaine David, secrétaire générale du SNUipp-FSU, premier syndicat du primaire.

Une grande partie des enseignants a observé jeudi dernier une grève dans les écoles, collèges et lycées, pour dénoncer la pagaille des protocoles sanitaires, qui ont changé trois fois depuis la rentrée début janvier.

L'exécutif rappelle de son côté que sa gestion de la pandémie a permis de toujours maintenir les écoles ouvertes depuis la fin du premier confinement en mai 2020, contrairement à plusieurs autres pays en Europe.