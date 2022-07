France : Peter Brook, mort du géant qui a changé à jamais la face du théâtre

En 1997, lorsqu’il triomphe au Royaume-Uni avec "Oh les beaux jours" de Samuel Beckett, les critiques le saluent comme "le meilleur metteur en scène que Londres n’a pas". Après une aventure de plus de 35 ans aux Bouffes du Nord, Peter Brook quitte la direction du théâtre en 2010, à 85 ans, tout en continuant d’y monter des mises en scène. "Toute ma vie, la seule chose qui a compté, et c’est pour cela que je travaille dans le théâtre, c’est ce qui vit directement dans le présent", dit-il alors à l’AFP.

Outre des pièces de théâtre, il a mis en scène plusieurs opéras comme "La Flûte enchantée" et réalisé une douzaine de films, adaptant "Moderato Cantabile" (1960) de Duras, avec Jeanne Moreau et Belmondo, et "Sa majesté des mouches" (1963) de William Golding.

Le charismatique metteur en scène avait été ébranlé en 2015 par le décès de son épouse, la comédienne Natasha Parry : "On tente de négocier avec le destin en lui disant : Ramenez-la juste pour 30 secondes…' ". Outre sa fidèle collaboratrice Marie-Hélène Estienne, il laisse derrière lui deux enfants, le réalisateur Simon Brook et la metteuse en scène de théâtre Irina Brook.