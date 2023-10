France : le journaliste Jean-Pierre Elkabbach est mort à l’âge de 86 ans

Le journaliste et éditorialiste français Jean-Pierre Elkabbach est mort à l’âge de 86 ans. Il était une grande figure des médias français.

Le fameux "Taisez-vous, Elkabbach" prononcé par Georges Marchais, le secrétaire général du Parti communiste, était resté dans les mémoires des amateurs de politique. L’éditorialiste en avait même fait le titre d’un livre, traçant, avec son épouse et romancière Nicole Avril, une vie de 40 ans d’interviews.

Jean-Pierre Elkabbach a marqué pendant des décennies la vie politique française, menant d’innombrables entretiens et débats, commentant sans relâche les résultats d’élections sur les plateaux des grandes chaînes françaises, depuis les années 70 jusqu’à ces dernières années où il était devenu conseiller auprès de CNews.

Parmi quelques éléments de sa carrière, il a été présentateur du journal télévisé de la première chaîne en France en 1970, avant de passer sur la deuxième, rédacteur en chef de France Inter, directeur de l’information à France 2, président d’Europe 1 etc.

Jugé trop proche d la droite, ​​​​il avait été évincé des médias publics par François Mitterrand en 1981, qui lui accordera pourtant par la suite plusieurs longs entretiens très personnels. La carrière de Jean-Pierre Elkabbach est marquée par de nombreux allers-retours entre médias publics et privés, lui fut aussi président de France 2 et France 3. De nombreux hommes et femmes politiques mais aussi de médias ont dénoncé régulièrement le ton d’interviews de Jean-Pierre Elkabbach, jugées trop partisanes.