France : Le Domaine de La Mouissone et ses jardins thématiques au coeur d’une oliveraie

Bien avant que pays Grassois ne devienne le territoire de production des fleurs à parfum, la culture de l’olive issue du Cailletier a été une activité fondamentale et une importante source de revenus pour la région.

Un des témoins de ce passé : L’oliveraie du Domaine de La Mouissone répartie sur douze niveaux de restanques (murs de pierres sèches qui façonnent les terrains pentus en terrasses) où 250 oliviers centenaires trônent et auxquels leur longévité exceptionnelle confère une esthétique unique. Leurs troncs tourmentés expriment la force qu’il faut pour résister à l’aridité et à la pauvreté des sols. Les oliviers étant toujours en production, huiles, olives de table, pâtes d’olives et tapenades sont produites au domaine.

Autrefois propriété du célèbre parfumeur grassois Léon Chiris, le site est racheté en 1998 par Lady Lockett. Cette anglaise, passionnée de botanique, est séduite par le passé glorieux et la beauté du domaine. Depuis, elle consacre chaque jour à la rénovation des lieux.

Ces 15 dernières années ont été dédiées à la création de nouvelles restanques et à l’intégration au cœur de l’oliveraie de nouveaux jardins thématiques. Les voyages à travers le monde ont été pour Lady Lockett une source d’inspiration dans la création des jardins où une bambouseraie s’invite au potager et des prairies au jardin de rocailles. Son amour pour les jardins et les belles choses, on fait de ce lieu un havre de paix.

Le Domaine de La Mouissone

67-79 Chemin de Saint-Christophe, 06130 Grasse, France

Cyril Valhérie, Garden Manager – 00 33 611 18 72 84