France : le directeur général d’Orpea convoqué par la ministre chargée des personnes âgées

Dans le livre enquête "Les Fossoyeurs", le journaliste indépendant Victor Castanet décrit un système où les soins d’hygiène, la prise en charge médicale, voire les repas des résidents sont "rationnés" pour améliorer la rentabilité d’Orpea. Et ce, alors que les séjours sont facturés au prix fort. Le gestionnaire de cliniques privées et de maisons de retraite, également présent en Belgique, conteste les accusations, qu’il qualifie de "mensongères, outrageantes et préjudiciables".

"Le gouvernement ne peut tolérer de tels faits s’ils sont avérés", écrit Brigitte Bourguignon dans sa lettre. La publication du livre a fait plonger le titre Orpea, coté à la Bourse de Paris, et a suscité de nombreuses réactions indignées de la part de responsables syndicaux et politiques.