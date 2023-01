France : le départ à la retraite reporté à 64 ans dès 2030 et 43 ans de cotisation dès 2027

Selon l'exécutif, il y a "urgence" à redresser un régime qui pourrait afficher une vingtaine de milliards d'euros de déficit en 2030. "Laisser s'accumuler" les "déficits serait irresponsable", a estimé Elisabeth Borne, assurant proposer un "projet de justice et un projet porteur de progrès social".

Elle a aussi affirmé que ce projet était à ses yeux "meilleur qu'il était il y a six mois" avant la concertation avec les partenaires sociaux et les forces politiques. Ce report à 64 ans plutôt qu'à 65 ans pourrait valoir au gouvernement le soutien des Républicains. Les autres oppositions et les syndicats sont vent debout contre tout relèvement de l'âge légal, estimant qu'il affecterait surtout les plus modestes.

La suite ne fait guère de doute : réunis en fin d'après-midi à la Bourse du travail à Paris, les dirigeants des huit grands syndicats (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires, FSU) devraient appeler à une première journée de manifestations et de grèves le 19 ou le 24 janvier. "Si Emmanuel Macron veut en faire sa mère des réformes (...), pour nous ce sera la mère des batailles", résume Frédéric Souillot, patron de Force ouvrière.