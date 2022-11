France : le bureau de l'Assemblée Nationale exclut le député RN de Fournas pour 15 jours après des propos racistes

Le bureau de l'Assemblée nationale, sa plus haute instance, a voté ce vendredi, lors d'une procédure "assis-debout", l'exclusion durant 15 jours du député RN Grégoire de Fournas, auteur jeudi de propos dans l'hémicycle jugés racistes.

L'Assemblée nationale doit valider la proposition par un vote assis-debout en milieu d'après-midi. La "censure avec exclusion temporaire" proposée, peine disciplinaire la plus sévère pour les députés, emporte l'interdiction de paraître au Palais Bourbon pendant quinze jours de séance, et la privation de la moitié de l'indemnité parlementaire pendant deux mois.

"Qu’il retourne en Afrique"

Jeudi, le député de La France insoumise (LFI, gauche radicale), Carlos Martens Bilongo, noir, évoquait dans l’hémicycle le "drame de l’immigration clandestine", lorsque le député du Rassemblement national (RN, extrême droite), Grégoire de Fournas, a lancé : "Qu’il retourne en Afrique", selon le compte rendu officiel de séance. Ces propos ont profondément ébranlé l’Assemblée.

Le député d’extrême droite a assumé jeudi ses propos mais nie tout caractère raciste et parle d’une "manipulation de LFI". Son parti assure, lui, que l’élu parlait du "bateau" chargé de migrants Ocean Viking, mentionné plus tôt par Carlos Martens Bilongo, et en "aucun cas" du député noir.

Carlos Martens Bilongo disait attendre "la sanction la plus lourde" contre une "phrase raciste" venue d’un élu d’un parti d’extrême droite qui "n’a jamais changé".

"Cela aurait-il été plus acceptable" que les propos du RN soient adressés "aux réfugiés du bateau de SOS Méditerranée en situation critique ?", s’était-il interrogé la veille. Les élus de l’opposition de gauche (LFI et Verts) et du camp présidentiel plaident pour la démission de Grégoire de Fournas.