France : la ville de Grenoble relance la polémique sur le burkini

Autoriser le port du burkini dans les piscines publiques : la ville de Grenoble, au pied des Alpes et dirigée par les écologistes, a relancé lundi à l'approche de l'été la polémique en France sur un sujet ultra-sensible et clivant.

La mairie de cette ville de quelque 158.000 habitants dirigée par l'écologiste Eric Piolle a souhaité modifier le code vestimentaire dans les piscines et y autorise désormais le burkini (un maillot de bain couvrant le corps et la tête, créé en Australie en 2004), et le monokini.

Le nouveau règlement intérieur a été validé lundi soir par le conseil municipal, à une courte majorité (27 voix pour, 27 contre et deux abstentions), au terme de 2 heures 30 de débats parfois tendus.