France : la vignette Crit’Air, sésame indispensable pour circuler dans une dizaine de grandes villes

La vignette Crit’Air renseigne sur le taux d’émissions polluantes (oxydes d’azote, particules) de votre véhicule. Elle se divise en six classes, de 0 (véhicules électriques) à 5 (véhicules les plus polluants), en fonction notamment de la norme Euro et de la date de première immatriculation. Le site officiel Bison Futé permet de retrouver facilement toutes les zones concernées et les contraintes propres à chaque zone, quelles voitures interdites, à quelle heure, etc. Par exemple, à Paris, seuls les véhicules de classe 0 à 3 peuvent circuler en ville et sur le périphérique, soit les véhicules immatriculés après 2006 pour les diesels (Euro 4), et immatriculés à partir de 1997 pour les voitures à essence (Euro 2 et 3).

Pour se procurer la vignette, c’est tout simple : il faut la commander sur le site officiel. Il en coûte 4,61 euros tout compris par véhicule. Attention, comptez deux semaines pour la recevoir par courrier ! Mais en cas de départ imprévu, pas de panique. Touring propose un petit truc : imprimer la facture électronique officielle, découper l’image de votre vignette et la placer sur le pare-brise.

A noter que si vous vous déplacez dans une zone à faibles émissions avec un véhicule non autorisé ou sans vignette Crit’Air, la sanction consiste généralement en une amende forfaitaire de 68 euros.