France : la mort du photographe René Robert en pleine rue pose une douloureuse question de solidarité

René Robert, photographe suisse, notamment connu pour ses portraits d'artistes de flamenco, est décédé à Paris dans la nuit du 18 au 19 janvier, à l'âge de 85 ans. Mais plus que l'événement en lui-même, c'est l'annonce des conditions de sa mort qui a créé l'effroi et l'émotion en France : le photographe est mort en rue, près de la place de la République, un quartier fréquenté et central de la capitale, d'une hypothermie après une chute.

C'est son ami Michel Mompontet, journaliste pour franceinfo, qui a révélé les détails de son décès. "A-t-il trébuché ? A-t-il fait un malaise ? On ne sait pas. Ce que l'on sait c'est qu'il est tombé, un peu sonné, et qu'il n'a pas pu se relever", racontait-il dans son éditorial lundi dernier. Tombé au sol vers 21h30, René Robert est resté plus de neuf heures dans le froid, avant qu'une personne, sans-abri elle-même, appelle les secours. Arrivé à l'hôpital, le photographe n'a pu être ranimé.