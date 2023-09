France : la justice demande un procès pour Marine Le Pen et 26 autres personnes pour détournement de fonds publics européens

Le parquet de Paris a requis un procès pour onze eurodéputés du Front national (devenu Rassemblement national, 'RN', en 2018), dont Marine Le Pen et son père Jean-Marie, douze assistants parlementaires soupçonnés d'avoir participé à un système de détournement de fonds publics européens entre 2004 et 2016 et quatre collaborateurs du parti.

Le parquet demande que la principale figure du RN, Marine Le Pen soit jugée par le tribunal correctionnel pour détournement de fonds publics. Elle a toujours contesté toute infraction dans ce dossier.

Pour le Rassemblement national, en tant que personne morale, le parquet demande un procès pour complicité et recel de détournement de fonds publics, sur toute la période visée.

Le parquet souligne que "les peines encourues sont 10 ans d'emprisonnement, et une amende de maximum 1 million d'euros ou du double du produit de l'infraction", et rappelle que "le législateur a rendu obligatoire la peine complémentaire de privation du droit d'éligibilité, pour une durée maximale de 5 ans, ou de 10 ans pour une personne élue ou membre du gouvernement."

Les magistrats soupçonnent le RN d'avoir "de manière concertée et délibérée" mis en place un "système de détournement" des enveloppes allouées par l'UE à chaque député pour rémunérer des collaborateurs parlementaires (21.000 euros mensuels).

Ces collaborateurs auraient travaillé en réalité pour le parti d'extrême droite, lui permettant ainsi des économies substantielles sur ses salaires.

Le Parlement européen, partie civile, a réévalué en 2018 son préjudice à 6,8 millions d'euros dans cette affaire, qui a ensuite débouché sur des investigations distinctes à Paris portant sur les assistants d'eurodéputés du MoDem (centriste) et de La France Insoumise (extrême gauche).