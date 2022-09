Si la cheffe du gouvernement a fait part de ses craintes en cas d'"hiver particulièrement froid cumulé à des difficultés d’approvisionnement", elle a insisté : "si chacun prend ses responsabilités et fait preuve de la sobriété nécessaire, il n’y aura pas de coupure".

Borne a annoncé que la hausse des tarifs de gaz et d’électricité serait limitée à 15% en 2023 "pour tous les ménages, les copropriétés, les logements sociaux, les petites entreprises et les plus petites communes".

"Ces augmentations vont conduire à une hausse moyenne des factures de l’ordre de 25 euros par mois pour les ménages qui se chauffent au gaz, au lieu d’environ 200 euros par mois sans bouclier tarifaire. Et à une augmentation moyenne de l’ordre de 20 euros par mois pour les ménages qui se chauffent à l’électricité, au lieu de 180 euros par mois, sans bouclier tarifaire", a-t-elle fait valoir.