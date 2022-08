France : la Corse à son tour la proie des flammes, un incendie ravage 450 hectares en Balagne

Un incendie, qui a parcouru lundi "450 hectares" de maquis sur la commune de Santo-Pietro-di-Tenda en Haute-Corse sans menacer d’habitation, était "stable" mardi matin avec "quelques points chauds", a indiqué à l’AFP un porte-parole des pompiers.

Cet incendie avait parcouru lundi soir à 19h30 une zone "de 450 hectares" sur cette commune de Haute-Corse située à une vingtaine de kilomètres de Saint-Florent, un village de bord de mer très prisé des touristes en période estivale.

"La particularité de ce feu est qu’il est totalement inaccessible aux moyens terrestres, dans une zone géographique escarpée où il n’y a aucune activité autre qu’un peu de randonnée", avait ajouté l’officier, précisant qu’aucune "habitation ou exploitation" n’était menacée.

"On ne peut pas dire que le feu est fixé mais les deux lisières sont en nette régression", avait indiqué lundi soir le lieutenant-colonel Thierry Nutti, officier de permanence du Centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis), après 56 largages des hélicoptères engagés, 60 des avions bombardier d’eau de type Pelican et six largages de retardant.