France : la chaîne de distribution Casino annonce céder plus d’une centaine de magasins à Intermarché

Le distributeur en difficultés financières Casino, en parallèle de l’officialisation de son entrée dans une procédure de conciliation, a annoncé vendredi qu’il allait céder un certain nombre de magasins au groupement Intermarché, troisième acteur de la distribution alimentaire en France.

Casino prévoit de céder plus d’une centaine d’hypermarchés, supermarchés et enseignes de proximité pesant 1,15 milliard d’euros de chiffre d’affaires TTC au total, "décomposé en deux périmètres", une première partie, pesant environ 600 millions d’euros de chiffre d’affaires TTC, dont les "premières cessions auront lieu d’ici la fin de cette année". Et une seconde, pesant 550 millions d’euros de chiffre d’affaires faisant l’objet d’un engagement de Casino à les céder "à la demande" d’Intermarché, "au plus tard dans un délai de trois ans", "ce délai pouvant être accéléré par Casino". Casino précise que, "à la signature des accords engageants, le groupement Les Mousquetaires verserait à Casino un premier paiement forfaitaire de 100 millions d’euros, qui serait déduit du prix définitif calculé sur la valeur de marché des actifs". En outre Intermarché s’est "engagé à acquérir", si Casino en fait la demande, "un volume complémentaire de magasins représentant 500 millions d’euros de chiffre d’affaires". Cette option complémentaire "peut être exercée par le groupe Casino pendant une période de trois ans".

Ce transfert de magasins est un motif d’inquiétude pour les représentants des salariés car les structures de groupes sont différentes entre Casino, groupe intégré avec un important dialogue social, et Intermarché, où la politique sociale dépend de chaque patron de magasins puisque l’enseigne est un groupement d’indépendants.