France : la casserole, le bruit de la révolution ?

C’est notamment en Amérique du Sud, que la pratique des cacerolazos (casserolades) est courante. Et ce dès les années 1970 au Chili durant les manifestations organisées par les partis d’opposition au Président Allende fraîchement réélu, à savoir le Parti National, le Parti Radical, le Parti Démocrate-chrétien et le mouvement nationaliste d’extrême droite Patria y Libertad. Le recours à cet ustensile renvoie directement à son usage premier : faire à manger. Les manifestants dénoncent alors l’inflation et les pénuries alimentaires qui auraient lieu dans le pays depuis l’arrivée au pouvoir du nouveau président socialiste.

Or, selon le professeur d’histoire de l’Amérique latine à l’université de Montréal, José Del Pozo, cette métaphore était surtout "une stratégie de l’opposition pour mobiliser des groupes non politiques, pour préparer le terrain pour le coup d’État et montrer que c’était la population qui ne voulait plus d’Allende". Trois ans plus tard, Augusto Pinochet établissait sa dictature.

Mais cela n’a pas fait taire les casseroles qui ont retenti de plus belle dans les années 1980, "c’est devenu vraiment massif à partir de 1983 " ajoute José Del Pozo.

Sur le même continent, c’est aussi au Venezuela en 2013, en Argentine en 2018, ou en Colombie en 2019 que les cacerolazos ont résonné.