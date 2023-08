France : la canicule se poursuit dans le Sud, des orages dangereux attendus dans le Nord

Par ailleurs, "les conditions anticycloniques faiblissent sur le nord du pays et des orages vont se déclencher dans l’air chaud", explique Météo-France. L’épisode orageux va balayer "d’ouest en est les départements en orange en deuxième partie de nuit et matinée". "Ces orages seront accompagnés de grêle, de fortes intensités pluvieuses – 20 à 30 mm parfois plus en quelques heures -, et de rafales de vent pouvant atteindre les 80/100 km, très localement plus", annonce Météo-France.