France : l’Assemblée nationale se penche sur des sanctions après des propos racistes d’un député

Jeudi, le député de La France insoumise (LFI, gauche radicale), Carlos Martens Bilongo, noir, évoquait dans l’hémicycle le "drame de l’immigration clandestine", lorsque le député du Rassemblement national (RN, extrême droite), Grégoire de Fournas, a lancé : "Qu’il retourne en Afrique", selon le compte rendu officiel de séance. Ces propos ont profondément ébranlé l’Assemblée.

Le député d’extrême droite a assumé jeudi ses propos mais nie tout caractère raciste et parle d’une "manipulation de LFI". Son parti assure, lui, que l’élu parlait du "bateau" chargé de migrants Ocean Viking, mentionné plus tôt par Carlos Martens Bilongo, et en "aucun cas" du député noir.