France : l’article 49.3, ou comment les macronistes s’en sortent sans majorité absolue à l’Assemblée nationale

Cela fait six mois maintenant que les législatives ont eu lieu en France et donc six mois que les "macronistes" ont perdu leur majorité absolue à l’Assemblée nationale. On s’attendait à une gouvernance difficile pour Renaissance, faites d’alliances ponctuelles avec les partis de l’opposition. Dans les faits, le gouvernement Borne utilise l’article 49.3 de la Constitution pour passer des textes en force.

À l’époque, on estimait qu’il serait très difficile pour le gouvernement d’Élisabeth Borne de faire passer ses réformes. Six mois plus tard, cette prédiction se confirme, avec quelques nuances.